الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع في بنيتها من خلال ضم فئة أخرى من البلدان الشريكة.



وقال ريابكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - : “أعتقد أننا الآن دخلنا مرحلة ثانية من التوسع، مضيفا ”لن أتكهن هنا حول متى، ومن، وبأي قدر سيكون هناك المزيد من التقارب مع بريكس"

وتابع "توجد فرص لذلك، بما في ذلك من خلال إنشاء فئة من الدول الشريكة. فالبريكس لديها بالفعل عدد لا بأس به من هذه الدول التي حققت مؤخرًا هذا التقارب".

واسترسل: "من بين أولويات رئاسة روسيا في الجمعية العام الماضي ضمان دمج الوافدين الجدد أو البلدان التي انضمت إلى المنظمة بعد 1 يناير 2024 بسلاسة في بنية بريكس".



وشدد على أن "جميع أعضاء بريكس يعترفون بأننا أنجزنا هذه المهمة بفعالية تامة".