فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

شهدت رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) حالة من الارتباك والقلق، بعدما ظهر فأر طليق داخل مقصورة الركاب خلال رحلة استمرت نحو 10 ساعات عبر المحيط الأطلسي، انطلقت من أمستردام متجهة إلى جزيرة أروبا.

مشاهد غير متوقعة داخل المقصورة

ووفقا لتقارير إعلامية، رصد عدد من الركاب الفأر وهو يتنقل داخل الطائرة، حيث وثقت مقاطع مصورة لحظة زحفه على قضبان الستائر قبل أن يقفز إلى الخزائن العلوية ووحدات التخزين، ما أثار دهشة واستغراب المسافرين.

تعليق رسمي من الشركة

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الملكية الهولندية أن الواقعة «نادرة واستثنائية»، مشيرًا إلى أن الطريقة التي تسلل بها الفأر إلى الطائرة لا تزال غير معروفة، خاصة أن اكتشافه تم أثناء التحليق فوق المحيط.

هدوء الركاب ومتابعة الطاقم

وأوضح المتحدث أن الركاب تعاملوا مع الموقف بهدوء ملحوظ، في حين راقب طاقم الطائرة الوضع عن كثب، مؤكدًا أن الفأر لم يقترب من الطعام داخل المقصورة، ولم يشكل خطراً مباشرا على سلامة الرحلة.

إلغاء رحلة العودة وإجراءات احترازية

ورغم السيطرة على الموقف، قررت الشركة إلغاء رحلة العودة المقررة في 10 ديسمبر من أوروبا إلى أمستردام، لإخضاع الطائرة لعملية تنظيف وتعقيم شاملة قبل إعادتها إلى الخدمة.

اعتذار وتعويض للمتضررين

وأقرت الشركة بأن الحادث كان «محبطًا وغير سار» للركاب، مؤكدة أنها وفرت إقامة لليلة واحدة للمسافرين المتأثرين، إلى جانب العمل على تأمين رحلات بديلة لهم، دون صدور ردود إضافية على الاستفسارات الأخرى حتى الآن.

حوادث متكررة تُربك الطيران

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها الرحلات الجوية مؤخرًا، حيث تسببت حيوانات متسللة في تعطيل رحلات وإرباك خطط السفر، ما يعيد طرح تساؤلات حول إجراءات التفتيش والسلامة قبل الإقلاع.