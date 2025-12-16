نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

كشفت شركة ريفيان مؤخرًا عن تحديث مهم يوسع نطاق عمل نظام المساعدة على القيادة من المستوى الثاني (Level 2) ليغطي شبكة طرق واسعة جدًا.

من خلال تحديث برمجي يتم إرساله عبر الهواء (OTA)، ستتوسع تغطية النظام من حوالي 150,000 ميل إلى رقم مذهل يبلغ 3.5 مليون ميل من الطرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

هذا التحديث متاح حاليًا لطرازات ريفيان R1 من الجيل الثاني.

نظام Universal Hands-Free (UHF): التغطية الشاملة

يطلق على النظام الموسع اسم "Universal Hands-Free" (UHF)، ويتميز بمرونة تشغيل غير مسبوقة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين في هذه الفئة.

على عكس معظم أنظمة المستوى الثاني الشهيرة، مثل "سوبر كروز" من جنرال موتورز و "بلو كروز" من فورد، فإن نظام UHF من ريفيان قادر على العمل على أي طريق يحتوي على خطوط واضحة المعالم، وليس مقتصرًا فقط على الطرق السريعة المحددة مسبقًا.

ومع ذلك، لا يزال هذا النظام مصنفاً ضمن المستوى الثاني من القيادة الذاتية، مما يعني أنه يتطلب من السائق الحفاظ على انتباهه الكامل والاستعداد لتولي عجلة القيادة والتحكم في السيارة في أي لحظة.

من المتوقع أن يصبح هذا التحديث البرمجي متاحًا قبل نهاية الشهر الجاري.

إطلاق نظام ريفيان Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى توسيع نطاق القيادة بدون استخدام اليدين، أعلنت ريفيان عن إطلاق نظام جديد للتحكم الصوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعى "ريفيان Assistant".

من المقرر أن يطبق هذا النظام في وقت مبكر من العام المقبل على طرازات ريفيان من الجيل الأول والجيل الثاني معًا.

يهدف المساعد الجديد إلى فهم أفضل للغة الطبيعية ومصطلحات التخاطب العام، كما يمكنه دمج المهام المأخوذة من ملاحظات المستخدمين في مسار الملاحة.