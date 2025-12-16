قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

د.علي عبدالحكيم الطحاوي
د.علي عبدالحكيم الطحاوي
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاختيار الواعي والمسؤول لمرشح البرلمان لتؤكد أن شباب مصر صناع الغد وأن وطنيتهم ليست شعارات بل ممارسة عملية تبدأ بالمشاركة وتستمر بالمتابعة وتنضج بالوعي والمسؤولية للحفاظ على حقوق المواطن في اختيار المرشح البرلماني.

أرى المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب فرصة يعبر فيها الجميع وخاصة شباب مصر الذين يمثلون القوة الأكبر في البناء الوطني في كل مكان سواء محافظة او مدينة او قرية.

وأرى الشباب من خلال وعيهم السياسي ورؤيتهم لمستقبلهم قادرين على اختيار من يمثل أولوياتهم داخل البرلمان سواء في قضايا العمل والتعليم والصحة أو في ملفات التنمية المحلية ودعم المشروعات الصغيرة وتحسين جودة الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

وذلك من خلال دور الشباب في التوعية لهذا الاستحقاق يبدأ من المشاركة الفاعلة من خلال التوجه إلى لجان التصويت و التوعية المجتمعية لأهل دائرتهم حيث يمتلك الشباب أدوات تأثير قوية من وسائل التواصل الاجتماعي والقاءات المباشرة مع أهل دائرتهم لان رأي الشباب بات عنصرًا أساسيًا في تشكيل الرأي العام.

وعلينا العمل جميعا لنقدم نصيحة للناخب لاختيار المرشح في جولة الإعادة لان الناخب الواعي لا يختار شخصًا فقط بل يختار مستقبل بلده لسنوات قادمة.

وعلى الشباب التوضيح للناخب قبل التوجه إلى لجنة الاقتراع مجموعة من المعايير الجوهرية لمرشح الإعادة من أبرزها في رأيي من يمتلك:

* رؤية واقعية للدائرة و برنامج انتخابي يتناول قضايا التعليم والصحة وفرص العمل والتنمية المحلية ودعم المشروعات الصغيرة.

* اختيار من يمثلك لا من يشتريك بالمال السياسي فمن يشتري صوتك اليوم… لن يسمعك غدًا.
* من يمتلك القدرة على التنفيذ لا الكلام والوعود المؤقتة؟.

•  من يسعى لفهم حقيقي لمشكلات الدائرة لسرعة العمل على حلها.

* من يستطيع التواصل مع مؤسسات الدولة لخدمة أهالي دائرته وليس للخدمات الشخصية. 
* من يمتلك فكر في المستقبل بعد النجاح قبل الإدلاء بصوتك.

وهل هذا الاختيار يحقق مصلحة الدائرة بعد الانتخابات؟. أم سينتهي عند النجاح في الانتخابات.

وأنصح الناخب أن لا يجعل العاطفة تحكم قرار الاختيار او الإنتماء لمرشح سواء حزبي او عائلى أو مجاملة لإحد الأشخاص لانك تبني مستقبل أولادك وصوتك أداة التغيير الحقيقية لخدمة الجميع .

وذلك من خلال الشباب لحماية الوعي العام من الشائعات ومحاولات الإحباط التي تستهدف النيل من ثقة المواطن في التصويت و قدرته على التأثير وصناعة القرار.

لأن التجارب أثبتت أن الشباب حين يقررون المشاركة بوعي يصبحون القوة الأكثر حسمًا في أي استحقاق انتخابي لما يمتلكونه من قدرة على التقييم والاستعداد للمحاسبة والتمسك بالأمل في التغيير الإيجابي.

وعلى الرغم من بعض التحديات القائمة أثناء المشاركة في الانتخابات تظل جولة الإعادة فرصة حقيقية أمام الشباب لوضع بصمتهم في تشكيل برلمان يعبر عن تطلعاتهم وقضاياهم.

فلتكن الرسالة في الإعادة الانتخابية رسالة واضحة بأن الشباب شركاء في القرار وحماة للمستقبل والسند الراسخ للوطن.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

القنوات الناقلة لمباراة لمصر و نيجيريا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

لجنة من الخبراء البيئيين

د.منال عوض: تشكيل لجنة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

