أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي

وزير الأوقاف ضيف صالون ماسبيرو الثقافي
عبد الرحمن محمد

حلَّ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضيفًا على صالون ماسبيرو الثقافي في لقائه الرابع، والذي عُقد تحت عنوان: «الإسلام والعالم.. حالة الدين في القرن الحادي والعشرين»، بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين والكتّاب والمثقفين، في إطار من الحوار الفكري الجاد حول القضايا الدينية والفكرية المعاصرة.

وزير الأوقاف ضيف صالون ماسبيرو الثقافي

وخلال الصالون، تناول وزير الأوقاف، عددًا من المحاور الفكرية العميقة، من بينها الحديث عن داروين ونظرية الاستهلاك وتطورها، وما أفرزته الحداثة المادية من أنماط استهلاكية مفرطة، مؤكدًا أن الإسلام قدم رؤية متوازنة للاستهلاك تقوم على ترشيده وربطه بالقيم الأخلاقية والإنسانية.

وتطرق وزير الأوقاف إلى قضايا الإلحاد ونظرية موت الإله وتطورها، موضحًا أن هذه النظرية انتهت في الواقع إلى موت الإنسان معنويًا وقيميًا، في مقابل منح الإسلام للإنسانية معنى للحياة، وإعادة الاعتبار للقيم الروحية والأخلاقية.

وتناول وزير كذلك تجارة الجنس الإباحية بوصفها إحدى إفرازات الفكر المادي المتطرف، مشيرًا إلى أن الإسلام يواجه هذه الظواهر بفكرة التعفف وضبط الغريزة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون المجتمع، مؤكدًا أن نظرة الإسلام إلى قضية الإلحاد تنطلق من تعظيم الإله وترسيخ معنى الإيمان بوصفه أساسًا للاستقرار النفسي والاجتماعي.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات الفكرية في القرن الحادي والعشرين تتطلب خطابًا دينيًّا واعيًّا قادرًا على الجمع بين الثوابت الدينية وفهم الواقع المعاصر.

وفي ختام الصالون، استمع وزير الأوقاف إلى مداخلات الحضور وأسئلتهم وملاحظاتهم، في حوار تفاعلي عكس اهتمام الصالون بتبادل الرؤى وتعميق النقاش الفكري.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف ضيف صالون ماسبيرو الثقافي صالون ماسبيرو الثقافي

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

المتحف القومي للحضارة

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفودًا رفيعة من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي الدولي

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تضيء سماء البحث العلمي بإنجاز غير مسبوق يكشف حقائق جديدة حول مناخ البحر المتوسط

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يتفقد مركز خدمة عملاء هندسة كهرباء شرم الشيخ

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد