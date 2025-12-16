خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباراة مصر ونيجيريا : فين الجماهير

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً استنكاريًا بعد بدء مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : هو فين الجماهير في مباراة مصر ونيجيريا.

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نيجيريا الودية الأخيرة قبل السفر لخوض كأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا فى تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لأمم إفريقيا فى المغرب.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن.