مواجهة ودية محتملة بين منتخبي مصر وإسبانيا في قطر

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن منتخب إسبانيا يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر في مارس المقبل بدولة قطر، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقالت صحيفة "أس"، أن دولة قطر ستستضيف بطولة كأس فيناليسيما، التي تُقام بين بطل كأس أمم أوروبا "يورو" وبطل أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا".

ومن المتوقع أن تستغل إسبانيا الرحلة الطويلة إلى قطر لخوض مباراة ودية ثانية ضد مصر، إحدى المنتخبات المشاركة أيضًا في كأس العالم، ليكتمل البرنامج التحضيري قبل أيام من انطلاق البطولة، مع مواجهة لاعبين من مستوى محمد صلاح.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه محمد صلاح قائد منتخب مصر للمشاركة مع "الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير الجاري.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اختبارًا وديًا من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره النيجيري مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد الأخير للفراعنة قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.



موعد مباراة مصر ونيجيريا

تنطلق مواجهة مصر ونيجيريا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا



تذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Time Sports 1، مع استوديو تحليلي موسع يسبق اللقاء ويعقبه، يضم مجموعة من نجوم الكرة السابقين لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية للمواجهة.

استعدادات الفراعنة قبل أمم إفريقيا



يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لاستغلال ودية نيجيريا في حسم العديد من الملفات الفنية، وعلى رأسها تثبيت التشكيل الأساسي، وتجربة أكثر من طريقة لعب تتناسب مع طبيعة المنافسين في البطولة القارية.

ويشارك المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، ما يفرض على الجهاز الفني ضرورة الوصول لأعلى درجات الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل ضربة البداية.

مباريات مصر في دور المجموعات

يفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر، ثم يصطدم بمنتخب جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام أنجولا يوم الإثنين 29 ديسمبر.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

• حراسة المرمى: أحمد الشناوي

• خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

• خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

• خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى محمد.