بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل هاتف من أوبو في 2026

أطلقت شركة أوبو شاحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط بتقنية AIRVOOC مع نظام تبريد مدمج، وهو شاحن مغناطيسي توربو 2 إلى جانب هاتف Find N6 القابل للطي ، أعلنت أوبو أيضًا عن شاحن لاسلكي جديد، يُدعى Oppo Magnetic Turbo 2 AIRVOOC 50W. وكما يوحي الاسم، فهو شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، مزود بنظام تبريد مدمج وحامل مكتبي. ويبلغ سعر الشاحن 349 يوانًا صينيًا (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا) في الصين.

بحسب الشركة، يمكن للشاحن اللاسلكي شحن هاتف أوبو فايند إن 6 إلى حوالي 50% في غضون 34 دقيقة تقريبًا وتوصي أوبو باستخدامه مع محول SUPERVOOC بقدرة 80 واط أو أعلى، وكابل شحن سريع أصلي لتحقيق هذه السرعات.

ميزات شاحن أوبو

على الجانب الآخر يعد من أبرز ميزات هذا الشاحن نظام التبريد. فهو يستخدم تبريدًا هوائيًا توربينيًا نشطًا على مستوى الشريحة، بالإضافة إلى شريحة تبريد حراري وتؤكد شركة أوبو أن هذا النظام متعدد الطبقات لتبديد الحرارة يُسهم في الحفاظ على برودة الجهاز أثناء الشحن.

يُقدّم شاحن Magnetic Turbo 2 أوضاع تشغيل متعددة.

يُمكن للمستخدمين النقر مرتين على الجهاز للتبديل بين وضع الشحن عالي الطاقة مع التبريد، ووضع الشحن الهادئ، ووضع التبريد فقط الذي يُركّز على تبديد الحرارة دون شحن. يحتوي الشاحن على مؤشرات ضوئية تُظهر الوضع النشط حاليًا.

مواصفات شاحن أوبو

ويعد من الإضافات العملية الأخرى الحامل المدمج و يتضمن الشاحن حاملًا مكتبيًا يدور 360 درجة، مما يسمح باستخدامه كقاعدة شحن على المكتب وهذا يُسهّل وضع الهاتف في وضع رأسي لإجراء مكالمات الفيديو، أو تلقي الإشعارات، أو استخدامه بشكل عام أثناء الشحن.

على الرغم من تصميم الشاحن خصيصًا لنظام أوبو المغناطيسي، إلا أنه متوافق أيضًا مع أجهزة أبل. فهو يشحن أجهزة آيفون لاسلكيًا ويدعم ميزة وضع الاستعداد التي أُضيفت في الإصدارات الحديثة من نظام iOS.

الشاحن نفسه صغير الحجم نسبياً، إذ يبلغ قطره حوالي 63 ملم وارتفاعه ما يزيد قليلاً عن 22 ملم. ويتصل عبر منفذ USB-C ويدعم بروتوكول الشحن AIRVOOC من أوبو.