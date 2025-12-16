قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي

محمد سمير

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن تفاصيل تطورات تجديد عقد المالي أليو ديانج مع المارد الأحمر الذي ينتهي ارتباطه مع الفريق بنهاية الموسم.


التفاصيل الكاملة لتجديد عقد ديانج مع الأهلي 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" انه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المالي أليو ديانج لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات مكثفة شهدت حسم عدد من الملفات المالية والتسويقية المرتبطة بمستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء، في إطار خطة الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الجديد يمنح ديانج راتبًا سنويًا يبلغ مليون و300 ألف دولار في الموسم الأول، على أن تتم زيادة المقابل المالي بمقدار 100 ألف دولار في الموسم الثاني، ضمن بنود تصاعدية تضمن استمرارية اللاعب وتحفيزه فنيًا.

وأشار إلى أن الاتفاق ولم يقتصر  على الجوانب التعاقدية فقط، إذ شهدت المفاوضات التوصل إلى تفاهمات تسويقية مهمة، تمثلت في تجهيز عقد إعلانات خاص باللاعب بقيمة مالية كبيرة، بما يعزز من العائد المادي الإجمالي لديانج خارج إطار راتبه السنوي.

وأوضح أن الاتفاق شمل العمل على زيادة الظهور الإعلامي للاعب من خلال المشاركة في عدد من البرامج التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، مع حصوله على نسبة مرتفعة من المقابل المادي الناتج عن هذه المشاركات، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة التسويقية للنجم المالي داخل وخارج مصر.

