قرار جديد بشأن 4 صبية هتكوا عرض صغيرين أعلى سطح بإمبابة

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس المتهمين بالتعدي على طفلي إمبابة أعلى سطح أحد العقارات، تحت تهديد السلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وشهدت منطقة إمبابة جريمة مؤسفة ضحيتها طفلان تناوب 4 صبية الاعتداء عليهما وهتك عرضهما داخل شقة أحدهم، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة بحضور ربة منزل وبصحبتها طفلاها 6 سنوات، و4 سنوات واتهمت 4 صبية جارها وأصدقاءه أعمارهم تتراوح بين 16و17 عاما لقيامهم بالتعدى جنسيا على طفليها، حيث وجدت إصابات بجسدي الطفلين اثناء تبديل ملابسهما وأخبراها بما تعرضا له من المتهمين.

واستغل المتهمون لهوهما بشقة أحد المتهمين بذات العقار، وقام بالتعدى عليهما هو وأصدقاؤه، وأُلقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.