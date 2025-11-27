قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
صدمة في إمبابة.. 4 صبية متهمين بهـ.ـتك عرض طفلين شقيقين

ندى سويفى

شهدت منطقة إمبابة جريمة مؤسفة ضحيتها طفلين تناوب 4 صبية الاعتداء عليهما وهتك عرضهما داخل شقة أحدهم، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة بحضور ربة منزل وبصحبتها طفليها 6 سنوات، و4 سنوات واتهمت  4 صبية جارها وأصدقاءه أعمارهم تتراوح بين 16و17 عام لقيامهم بالتعدى جنسيا على طفليها، حيث إصابات بجسدي الطفلين اثناء تبديل ملابسهما وأخبراها بما تعرضا له من المتهمين.

واستغل المتهمون لهوهما بشقة أحد المتهمين بذات العقار، وقام بالتعدى عليهما وأصدقاؤه.

أُلقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

