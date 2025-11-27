صدمة في إمبابة.. 4 صبية متهمين بهـ.ـتك عرض طفلين شقيقين

شهدت منطقة إمبابة جريمة مؤسفة ضحيتها طفلين تناوب 4 صبية الاعتداء عليهما وهتك عرضهما داخل شقة أحدهم، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة بحضور ربة منزل وبصحبتها طفليها 6 سنوات، و4 سنوات واتهمت 4 صبية جارها وأصدقاءه أعمارهم تتراوح بين 16و17 عام لقيامهم بالتعدى جنسيا على طفليها، حيث إصابات بجسدي الطفلين اثناء تبديل ملابسهما وأخبراها بما تعرضا له من المتهمين.

واستغل المتهمون لهوهما بشقة أحد المتهمين بذات العقار، وقام بالتعدى عليهما وأصدقاؤه.

أُلقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.