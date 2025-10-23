بسبب الخردة.. حجز المتهم بتهديد حارس مدرسة بسلاح أبيض في إمبابة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حجز بطل فيديو تهديد حارس مدرسة بسلاح أبيض في منطقة إمبابة 24 ساعة على ذمة التحريات.

كما قررت حجز نجل حارس المدرسة بتهمة سرقة خردة خاصة بالمتهم الرئيسي مما سبب الخلاف بينهما ودفع المتهم الاول لمهاجمة حارس المدرسة والد المتهم الثاني وتهديده بسلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيضا بالتعدي بالسب على حارس إحدى المدارس وتهديده بإلحاق الأذى به بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة جامع قمامة "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بالجيزة كمحترف وبمواجهته أقر باستيلاء نجل حارس المدرسة المشار إليها على كمية من الخردة التي قام بجمعها من القمامة مما أثار حفيظته.

فتوجه لمحل عمل والده بالمدرسة المشار إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية وتعدى عليه بالسب على النحو المشار إليه، كما تم ضبط نجل حارس المدرسة وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.