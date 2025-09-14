الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بمقطع فيديو يظهر ادعاء بسرقة قطعة من السور الحديدي لأحد الكباري في دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

بالفحص والتحقيق، تبين أن السور الحديدي للكوبرى المذكور سليم ولا توجد أي سرقات أو أضرار به. كما ثبت أن الفيديو الذي تم تداوله قديم، وكان قد نُشر منذ عامين، وتمت معالجة الموقف في حينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الواقعة آنذاك.

تم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو سائق مقيم في دائرة قسم شرطة إمبابة. وبمواجهته، اعترف بنشر المقطع على صفحته الشخصية بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.