روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو مثير للجدل لها كشفت فيه للمرة الأولى تفاصيل ما بعد حفلاتها، بدءًا من لحظة خلع فستانها الأنيق وحتى استعدادها للنوم.

واثار فيديو روتين قبل النوم لهيفاء وهبي حالة جدل كبيرة بسبب بعض المشاهد الذي ظهرت فيه، حيث أطلت هيفا في الفيديو وهي تفك فستانها وتتهيأ لتغييره وارتدت قميص النوم وخلدت للراحة.

وتسأل عدد كبير من الجمهور عن حقيقة الفيديو واذا ما كان مصنوع بالذكاء الاصطناعي أم لأ.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

