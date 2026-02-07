تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين في الواسطى | شاهد

سلم أسامة وليم مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين المتحررين من الأمية بقريتي هرم ميدوم، ابو النور بمركز الواسطى

يأتي ذلك في ضوء تعليمات محمد عطيةمستشار الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة

والمشرف العام على أعمال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وبالتعاون بين فرع الهيئة ببني سويف و الوحدة الاقتصادية بالمحافظة برئاسة د علاء سعيد حيث تم تنظيم قافلة تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين المتحررين من الأمية بقريتي “ هرم ميدوم، ابو النور بمركز الواسطى

وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز و مدينة الواسطى و اسامة وليم توفيق مدير عام الفرع ورئيس الوحده المحليه لقريه ميدوم ، ممدوح عبد العزيز مدير إدارة الواسطي لتعليم الكبار ، محمد بهاء الشريعي رئيس لجنة الاستكتاب بالفرع ، ايهاب عبد الحكم مدير العلاقات العامه والاعلام بالفرع ، و هبه مدير مركز التنمية بالقريه وذلك بمقر مركز التنمية بالقريه كما تابع الضيوف مهارات التمكين الاقتصادي التي يتم تدريب الدارسين عليها من اعمال خياطه ومنتجات يدويه " هاند ميد "