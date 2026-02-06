محافظ بني سويف يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة الإبداع طموح في مجال البحث العلمي والابتكار

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والطلاب الفائزين في مسابقة "الإبداع طموح" على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما حققوه من تميز في مجالات الإبداع والبحث العلمي والابتكار.

وأوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه النتائج المشرفة تعكس حرص المديرية على دعم الموهوبين ورعاية المبدعين، وتنمية قدراتهم بما يسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والتفوق العلمي، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الفائزين وأسرهم وإدارات المدارس، متمنيةً لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة تأتي إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات محافظ بني سويف، لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين وتشجيعهم وتحفيزهم وصقل مواهبهم، لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأسفرت نتائج مسابقة "الإبداع طموح"، التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن فوز تعليم بني سويف بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مجالي البحث العلمي والابتكار، حيث حصلت الطالبة عائشة رضوان عبد الحميد محمد بمدرسة فهيم باشا الإعدادية التابعة لإدارة سمسطا اعلى المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال البحث العلمي، كما فازت الطالبتان حلا الحسيني محمد محمد ورهف عادل محمد محمد بمدرسة محمود حمد الرسمية للغات التابعة لإدارة بني سويف بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الابتكار.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وفي مقدمتهم إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وناصر سيد مسؤول التعلم الذكي، وشعبان فضل مسؤول الموهوبين، والدكتور فاروق خلاف مسؤول المتابعة، متمنيةً لهم دوام التوفيق ومواصلة المشوار وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات.