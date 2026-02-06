قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة الإبداع طموح في مجال البحث العلمي والابتكار

طالبات بني سويف
طالبات بني سويف

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والطلاب الفائزين في مسابقة "الإبداع طموح" على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما حققوه من تميز في مجالات الإبداع والبحث العلمي والابتكار.

وأوضحت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه النتائج المشرفة تعكس حرص المديرية على دعم الموهوبين ورعاية المبدعين، وتنمية قدراتهم بما يسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والتفوق العلمي، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الفائزين وأسرهم وإدارات المدارس، متمنيةً لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة تأتي إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات محافظ بني سويف، لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين وتشجيعهم وتحفيزهم وصقل مواهبهم، لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأسفرت نتائج مسابقة "الإبداع طموح"، التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن فوز تعليم بني سويف بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مجالي البحث العلمي والابتكار، حيث حصلت الطالبة عائشة رضوان عبد الحميد محمد بمدرسة فهيم باشا الإعدادية التابعة لإدارة سمسطا اعلى المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال البحث العلمي، كما فازت الطالبتان حلا الحسيني محمد محمد ورهف عادل محمد محمد بمدرسة محمود حمد الرسمية للغات التابعة لإدارة بني سويف بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الابتكار.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وفي مقدمتهم إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وناصر سيد مسؤول التعلم الذكي، وشعبان فضل مسؤول الموهوبين، والدكتور فاروق خلاف مسؤول المتابعة، متمنيةً لهم دوام التوفيق ومواصلة المشوار وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات.

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إعلام إسرائيلي: قائد سلاح الجو يبحث مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية التوتر مع إيران

معبر رفح

المنظمة الدولية للهجرة: يجب أن يصبح معبر رفح ممرا إنسانيا حقيقيا

بدر عبد العاطي

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظرتئه في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد