تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تسليم 42 شهادة محو أمية للمواطنين بمركز الواسطي في بني سويف

رئيس مدينة الواسطي
رئيس مدينة الواسطي

 تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة علي يوسف فعاليات تسليم مركز تنمية المهارات بعزبة أبو النور 42 شهادة محو أمية للمواطنين المجتازين للاختبارات

وذلك بحضور رئيس المركز ومدير فرع بني سويف لتعليم الكبار ورئيس لجنة القراءة والاستمتاع، وسط احتفالية من الأهالي الحاصلين على الشهادات.

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت رفع مخلفات الهدم والبناء والقمامة من عدة مناطق منها الزجاج والمغاربة بقرية الزاوية، ومنطقة الخور بطريق الديابية، ومناطق التجمع خلف سور مركز الشرطة القديم والنادي الرياضي القديم بزاوية المصلوب، بالإضافة إلى رفع القمامة من شارع طراد النيل وشارع أحمد عرابي وشارع سعد زغلول وشارع الجمهورية وشارع الإبراهيمية وشارع خوجه، حيث تم رفع 70 طنًا من المخلفات وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.

وفي نطاق الوحدة المحلية لقرية إطواب، تم رفع القمامة والمخلفات بطريق داير الناحية، ورفع المخلفات من قريتي إطواب وإفوة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة بقرية عطف إفوة، وتركيب كشافات ولمبات إنارة طبقًا للاحتياج وبما يحقق الترشيد.

كما شهد نطاق الوحدة المحلية لقرية أبو صير تنفيذ أعمال رفع تراكمات ونواتج تطهير من منطقة المدارس والبكرية والعمارات السكنية بأبو صير الملق، ورفع القمامة إلى محطة التدوير الوسيطة بكوم أبو راضي، فضلًا عن متابعة أعمال الصرف الصحي ناحية معصرة أبو صير، وتنفيذ كسح إجباري للمناطق المتضررة وسحب المياه الجوفية من داخل المنازل وخارجها، والكشف عن كسور المياه وإصلاحها.

الواسطي محو الامية بني سويف الواسطى أبو النور

