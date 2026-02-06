قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي

سعيد فراج

طرحت منصة watch it الفضائية، بوستر جماعي لمسلسل أولاد الراعي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وجمع البوستر الدعائي لمسلسل أولاد الراعي، جميع أبطال المسلسل حول طاولة واحدة. 

طرحت شركة فنون مصر البرومو الرسمي لمسلسل اولاد الراعي، متضمنا مشاهد لكل فريق عمل المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يحتوى البرومو التشويقي علي مشاهد خطف وتهديد ووعيد ومطاردات واكشن.

بوسترات مسلسل أولاد الراعي

وفي وقت سابق، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل اولاد الراعي شركة فنون مصر البوستر الرسمي الثاني للمسلسل والذي يتضمن صورة مجمعة للأشقاء الثلاثة راغب وموسي ونديم والذي يجسد شخصياتهم  النجم ماجد المصري وخالد الصاوي واحمد عيد.

ويظهر البوستر بشكل واضح ملامح الاثارة والتشويق الذي يتضمنه العمل الذي كتب قصته ريمون مقار وكتب السيناريو والحوار له محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل من انتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة والمسلسل مصنف من مسلسلات الاثارة والتشويق.

ماجد المصرى يشارك جمهوره كواليس مسلسل أولاد الراعي

وكان شارك الفنان ماجد المصري كواليس تصوير مسلسله الجديد “أولاد الراعي”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وقال ماجد المصري، خلال لايف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “إحنا بننجح بيكم وهنكسر الدنيا في رمضان بإذن الله، العمل مليء بالمفاجآت والمشاهد المشوقة، كل فريق العمل يبذل أقصى جهده لتقديم أفضل مستوى فني للجمهور”.

وتحدث ماجد المصري عن مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام، وقال: “الكينج السنة دي محمد إمام وإن شاء الله ربنا يوفقه ويكسر الدنيا في رمضان، هو وباقي الزملاء”.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

 ويشارك في بطوله المسلسل أمل بوشوشة ونيرمين الفقي وفادية عبد الغني وايهاب فهمي ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.

مسلسل أولاد الراعي

والمسلسل مكون من ٣٠ حلقة ويصنف ضمن مسلسلات الاثارة والتشويق متضمنا بعض مشاهد الأكشن وقد اصيب النجم ماجد المصري اثناء اداء احدي مشاهد الأكشن بإصابة في يده لكنه تجاوزها بسلام واستكمل باقي تصوير المشاهد وقد احتوي البوستر الرسمي علي صورة النجم ماجد المصري الذي يجسد شخصية راغب الراعي وهو يحرك بعض قطع الشطرنج.

