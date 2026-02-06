حزب الله يقبل استقالة وفيق صفا مسئول الاتصال والتنسيق

قبل حزب الله المتمركز في جنوب لبنان استقالة وفيق صفا، رئيس وحدة الاتصال والتنسيق، الذي كان يُعتبر من المقربين للأمين العام الراحل حسن نصر الله، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكانت تقارير أشارت الأسبوع الماضي إلى أن قيادة حزب الله تسعى لتقليص دور صفا، بل واستبداله، الأمر الذي دفعه للتهديد بالاستقالة.

وبحسب التقارير آنذاك، يعمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على إعادة هيكلة مؤسسات الحزب واستبدال عدد كبير من قادته.

يأتي ذلك في ظل معاناة حزب الله من الضربات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عناصره في جنوب لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين والموقع في نوفمبر 2024.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين إلى جانب إحداث دمار كبير في البنية التحتية لجنوب لبنان.