قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي

روبلوكس
روبلوكس
محمد البدوي

تتصاعد تحركات الدولة المصرية للحد من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال عبر الألعاب والمنصات الإلكترونية، وسط تزايد القلق المجتمعي من تأثيرات المحتوى غير المناسب وإمكانية استدراج القصر.

 تنظيم استخدام الأطفال للهواتف

وفي خطوة اعتبرها كثيرون حاسمة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا رسميًا بحجب لعبة «روبلوكس» داخل مصر، ما أثار نقاشًا واسعًا بين النواب والإعلاميين حول مدى فعالية الحظر وضرورة تنظيم استخدام الأطفال للهواتف والتطبيقات. 

فرض آليات تحقق من الأعمار

يأتي ذلك بالتوازي مع تحركات برلمانية لاستدعاء الجهات المعنية وفرض آليات تحقق من أعمار المستخدمين، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة.

مفيش حجب كامل

من جانبه؛ فوجئ الإعلامي شريف عامر خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر» بأن لعبة «روبلوكس» لا تزال تعمل داخل مصر، لتؤكد النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن الحجب لم يتم بشكل كامل حتى الآن، قائلة: «للأسف مفيش حجب كامل».

 دخول الأطفال للتطبيقات 

وأضافت عبدالناصر أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بحضور الجهات المعنية وخبراء تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة ما يُثار بشأن دخول الأطفال للتطبيقات عبر الإنترنت.

وضع آليات دقيقة للتحقق

 كما أكدت وجود اتجاه برلماني لوضع آليات دقيقة للتحقق من سن المستخدمين، لضمان التزام المنصات بالضوابط والقوانين، وحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.

مخاوف بشأن سلامتهم النفسية

وأشارت إلى أن منصة «فيسبوك» تضع سن 13 عامًا كحد أدنى لإنشاء الحسابات، إلا أن الواقع يُظهر أن كثيرًا من الأطفال يدخلون قبل هذا السن، سواء عبر هواتف ذويهم أو بطرق أخرى، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم النفسية والسلوكية.

وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلوكس» رسميًا في مصر، واصفًا الخطوة بأنها «ضرورة أمنية ومجتمعية» لحماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني المنفلت.

تهديدًا مباشرًا للأمن القومي 

وأكد عتمان أن تفعيل قرار الحظر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكس يقظة الدولة تجاه التحديات التكنولوجية التي تستهدف عقول الأطفال، مؤكدًا أن الألعاب التي تروج لمحتوى غير لائق أو تفتح أبوابًا لاستدراج القصر تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمجتمعي.

 حماية الأطفال من المخاطر

من جانبها، أشادت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الحظر، معتبرة أن هذا التحرك يعكس مسؤولية الدولة في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة. 

 تهديدات حقيقية للقيم

وشددت على أن بعض الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسائل ترفيه، بل تحولت إلى منصات تحمل تهديدات حقيقية للقيم والسلوكيات والأمن النفسي للأطفال.

محتوى غير مناسب

وأوضحت الأتربي أن لعبة «روبلوكس» أثارت مخاوف على المستوى العالمي، خاصة بشأن تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو محاولات استدراج، أو أفكار وسلوكيات تتعارض مع القيم المجتمعية، وهو ما يستدعي تدخلًا حاسمًا من الدولة كـ«خوذة واقية» تحمي عقول أبنائنا قبل أجسادهم.

روبلوكس المنصات الإلكترونية الأعلى لتنظيم الإعلام النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

تطبيقات المراهنات

حجب تطبيقات المراهنات رسميا.. القصة الكاملة لحجم الخسائر وأعداد المستخدمين

روبلوكس

الأطفال والتكنولوجيا بلا ضوابط.. لماذا تم حجب روبلوكس وماذا يناقش البرلمان؟

مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. بين النص والتطبيق

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد