روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي

تتصاعد تحركات الدولة المصرية للحد من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال عبر الألعاب والمنصات الإلكترونية، وسط تزايد القلق المجتمعي من تأثيرات المحتوى غير المناسب وإمكانية استدراج القصر.

تنظيم استخدام الأطفال للهواتف

وفي خطوة اعتبرها كثيرون حاسمة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا رسميًا بحجب لعبة «روبلوكس» داخل مصر، ما أثار نقاشًا واسعًا بين النواب والإعلاميين حول مدى فعالية الحظر وضرورة تنظيم استخدام الأطفال للهواتف والتطبيقات.

فرض آليات تحقق من الأعمار

يأتي ذلك بالتوازي مع تحركات برلمانية لاستدعاء الجهات المعنية وفرض آليات تحقق من أعمار المستخدمين، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة.

مفيش حجب كامل

من جانبه؛ فوجئ الإعلامي شريف عامر خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر» بأن لعبة «روبلوكس» لا تزال تعمل داخل مصر، لتؤكد النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن الحجب لم يتم بشكل كامل حتى الآن، قائلة: «للأسف مفيش حجب كامل».

دخول الأطفال للتطبيقات

وأضافت عبدالناصر أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بحضور الجهات المعنية وخبراء تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة ما يُثار بشأن دخول الأطفال للتطبيقات عبر الإنترنت.

وضع آليات دقيقة للتحقق

كما أكدت وجود اتجاه برلماني لوضع آليات دقيقة للتحقق من سن المستخدمين، لضمان التزام المنصات بالضوابط والقوانين، وحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.

مخاوف بشأن سلامتهم النفسية

وأشارت إلى أن منصة «فيسبوك» تضع سن 13 عامًا كحد أدنى لإنشاء الحسابات، إلا أن الواقع يُظهر أن كثيرًا من الأطفال يدخلون قبل هذا السن، سواء عبر هواتف ذويهم أو بطرق أخرى، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم النفسية والسلوكية.

وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلوكس» رسميًا في مصر، واصفًا الخطوة بأنها «ضرورة أمنية ومجتمعية» لحماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني المنفلت.

تهديدًا مباشرًا للأمن القومي

وأكد عتمان أن تفعيل قرار الحظر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكس يقظة الدولة تجاه التحديات التكنولوجية التي تستهدف عقول الأطفال، مؤكدًا أن الألعاب التي تروج لمحتوى غير لائق أو تفتح أبوابًا لاستدراج القصر تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمجتمعي.

حماية الأطفال من المخاطر

من جانبها، أشادت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الحظر، معتبرة أن هذا التحرك يعكس مسؤولية الدولة في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.

تهديدات حقيقية للقيم

وشددت على أن بعض الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسائل ترفيه، بل تحولت إلى منصات تحمل تهديدات حقيقية للقيم والسلوكيات والأمن النفسي للأطفال.

محتوى غير مناسب

وأوضحت الأتربي أن لعبة «روبلوكس» أثارت مخاوف على المستوى العالمي، خاصة بشأن تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو محاولات استدراج، أو أفكار وسلوكيات تتعارض مع القيم المجتمعية، وهو ما يستدعي تدخلًا حاسمًا من الدولة كـ«خوذة واقية» تحمي عقول أبنائنا قبل أجسادهم.