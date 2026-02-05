قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: حجب "روبلوكس" انتصار لحماية الطفولة وبناء أجيال واعية رقميا

النائب عادل عتمان
النائب عادل عتمان
حسن رضوان

أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب لعبة «روبلوكس» (Roblox) رسمياً في مصر، واصفاً الخطوة بأنها "ضرورة أمنية ومجتمعية" لحماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني المنفلت.

وأكد النائب عتمان في تصريحات صحفية اليوم، أن تفعيل قرار الحظر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكس يقظة الدولة المصرية تجاه التحديات التكنولوجية التي تستهدف عقول الأطفال مؤكدا علي  أن الألعاب التي تروج لمحتوى غير لائق أو تفتح أبواباً خلفية لاستدراج القصر تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المجتمعي.

وأشار  إلى أن لعبة «روبلوكس» لم تعد مجرد منصة ترفيهية، بل تحولت إلى بيئة خصبة لعدة مخاطر، منها إتاحة التواصل المباشر بين الأطفال وغرباء دون رقابة كافية كما أن تصميم اللعبة المعتمد على "العوالم المفتوحة" الذي يستنزف وقت الأطفال ويؤثر على صحتهم النفسية والدراسية بجانب وجود غرف افتراضية تروج لأفكار وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المصرية والعربية.

وقال النائب عادل عتمان": إننا لا نقف ضد التكنولوجيا، بل ندعم الابتكار والرقمنة، ولكن بشرط أن تكون بيئة آمنة لا تشكل خطراً على سلامة أبنائنا النفسية والسلوكية."

واختتم النائب عادل عتمان تصريحاته بالإشارة إلى أن انضمام مصر للدول العربية التي قيدت أو حظرت هذه اللعبة يؤكد وجود استراتيجية موحدة لحماية "الجيل الرقمي"، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة الوعي ببدائل الألعاب الإلكترونية الآمنة والمحفزة للإبداع.

النائب عادل مأمون عتمان لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ روبلوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

تدريب بالاسعافات الاولية بالتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصرى بدمياط

تعليم دمياط

"تعليـم دميــــاط" الأولى جمهوريا بمسابقة التميز في الحرف اليدوية الخشبية

مركز رعاية الكلاب

إنشاء أول مركز لرعاية الكلاب الضالة بدمياط بإشراف كامل من الطب البيطرى

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد