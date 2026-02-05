برلماني: حجب "روبلوكس" انتصار لحماية الطفولة وبناء أجيال واعية رقميا

أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب لعبة «روبلوكس» (Roblox) رسمياً في مصر، واصفاً الخطوة بأنها "ضرورة أمنية ومجتمعية" لحماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني المنفلت.

وأكد النائب عتمان في تصريحات صحفية اليوم، أن تفعيل قرار الحظر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكس يقظة الدولة المصرية تجاه التحديات التكنولوجية التي تستهدف عقول الأطفال مؤكدا علي أن الألعاب التي تروج لمحتوى غير لائق أو تفتح أبواباً خلفية لاستدراج القصر تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المجتمعي.

وأشار إلى أن لعبة «روبلوكس» لم تعد مجرد منصة ترفيهية، بل تحولت إلى بيئة خصبة لعدة مخاطر، منها إتاحة التواصل المباشر بين الأطفال وغرباء دون رقابة كافية كما أن تصميم اللعبة المعتمد على "العوالم المفتوحة" الذي يستنزف وقت الأطفال ويؤثر على صحتهم النفسية والدراسية بجانب وجود غرف افتراضية تروج لأفكار وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المصرية والعربية.

وقال النائب عادل عتمان": إننا لا نقف ضد التكنولوجيا، بل ندعم الابتكار والرقمنة، ولكن بشرط أن تكون بيئة آمنة لا تشكل خطراً على سلامة أبنائنا النفسية والسلوكية."

واختتم النائب عادل عتمان تصريحاته بالإشارة إلى أن انضمام مصر للدول العربية التي قيدت أو حظرت هذه اللعبة يؤكد وجود استراتيجية موحدة لحماية "الجيل الرقمي"، داعياً أولياء الأمور إلى ضرورة الوعي ببدائل الألعاب الإلكترونية الآمنة والمحفزة للإبداع.