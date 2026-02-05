قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: حظر روبلوكس بداية ونتطلع لإجراءات أقوى لحماية الأجيال الصغيرة

عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن قرار الجهات المختصة بحظر لعبة روبلوكس داخل مصر، يأتي في توقيت بالغ الأهمية لحماية الأطفال من المحتوى الضار والسلوكيات السلبية التي تروج لها بعض المنصات والألعاب الإلكترونية.

وأكدت الجمال أن العديد من التقارير والأسر المصرية حذرت خلال الفترة الماضية من مخاطر هذه اللعبة، لما تتضمنه من مشاهد غير مناسبة، وأساليب تواصل مفتوحة قد تعرض الأطفال للاستغلال أو التنمر أو الانحرافات السلوكية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الصحة النفسية والتركيز والتحصيل الدراسي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تتحرك بخطوات جادة لمواجهة الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن التطور الرقمي رغم فوائده الكبيرة، إلا أنه يحمل مخاطر حقيقية حال غياب الرقابة والتوعية، خاصة في ظل انتشار تطبيقات وألعاب تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي دون ضوابط واضحة تحمي الأطفال والمراهقين.

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أهمية استكمال هذا القرار بحزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية، تشمل تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، وإلزام المنصات الإلكترونية بمعايير أمان صارمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للأسر حول كيفية حماية أبنائهم من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال بتعاون مشترك بين الحكومة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، لبناء وعي رقمي حقيقي يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأجيال القادمة من آثارها السلبية.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن مواجهة مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تتطلب قرارات شجاعة واستباقية، مثل قرار حظر “روبلوكس”، لضمان تنشئة جيل آمن نفسيًا وفكريًا وقادر على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول.

