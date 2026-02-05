نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يفضل الدبلوماسية في التعامل مع إيران

أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنح الأولوية للمسارات الدبلوماسية في التعامل مع الملف الإيراني، مشددًا في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود السياسية في منع طهران من حيازة السلاح النووي.

وأوضح "فانس"، في مقابلة تلفزيونية مطولة مع برنامج "ذا ميجان كيلي شو" أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، أن ترامب لا يرغب في تكرار تجارب التدخل العسكري السابقة كما حدث في العراق، لكنه يظل حازمًا في موقفه بضرورة حماية المنطقة من سباق تسلح نووي قد يندلع إذا امتلك من وصفهم بـ "الأشخاص المجانين" تقنيات الدمار الشامل.

ووصف نائب الرئيس الأمريكي بنية النظام في طهران بأنها عائق رئيسي أمام الدبلوماسية التقليدية، مُعتبرًا أن غياب قنوات اتصال مباشرة مع المرشد الأعلى علي خامنئي -الذي يمثل سلطة القرار الفعلي- يجعل التفاوض يبدو "عبثيًا"، وأكثر تعقيدًا مقارنة بدول أخرى يسهل التواصل مع قادتها هاتفيًا، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان البيت الأبيض نقل مكان المحادثات الدبلوماسية المرتقبة مع إيران إلى سلطنة عمان بدلًا من تركيا، في خطوة تعكس محاولات اللحظة الأخيرة لإنقاذ المسار التفاوضي المتعثر.

وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أطلق ترامب تصريحات دعا فيها المرشد الإيراني للقلق الشديد في ظل تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مُشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية تجري تحت ضغوط إستراتيجية غير مسبوقة.