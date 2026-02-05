عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ الخطوات الأخيرة التي شهدت دخول سيارات الإسعاف المصرية عبر معبر رفح تمثل الأساس لانطلاق المرحلة الثانية من خطة الهدنة.

وأضاف دولة، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الخطوات تدل على الإصرار المصري على استثمار كل لحظة لإنجاح المرحلة الثانية واستكمالها بجميع تفاصيلها، مشددًا على أن مصر لا تدخر أي جهد سواء على الصعيد الوطني أو من خلال الوسطاء والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه المرحلة بنجاح.

وأشار إلى أن نجاح المرحلة الثانية ليس مهمًا لإتمام الإجراءات فقط، بل لأنه يشكل خطوة أساسية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنقاذ المرضى والمكلومين من المخاطر، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد المتحدث باسم فتح أن محاولات حكومة نتنياهو لإفشال الاتفاق قد تواجه إرادة مصرية وعربية ودولية متنامية، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي الداعم لمراحل الخطة يعزز من فرص نجاح هذه المرحلة.

