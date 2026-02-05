ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية

أعلن ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن استهداف النظام الصحي في قطاع غزة يمثل سياسة إسرائيلية ابادية ثابتة تهدف إلى كسر قدرة شعبنا على الصمود عبر فرض بيئة قسرية تُنتج المرض والموت وتمنع العلاج وتغلق كل سبل النجاة من الوضع الكارثي الناتج عن قرابة ٢٨ شهراً من حرب الابادة الاسرائيلية المستمرة.

وقال دلياني إن دولة الإبادة الإسرائيلية تعاملت مع المستشفيات والمختبرات والصيدليات ومرافق الإسعاف بوصفها أهدافًا عسكرية، جاعلة من هذه المنشآت الإنسانية المحمية دوليًا مواقعاً للقتل مباشر والاستنزاف البطيء، في إطار استراتيجية الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف أن التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية منذ بدء حرب الابادة الاسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى مطلع العام الحالي تؤكد أن نحو 76% من مستشفيات غزة ومراكزها الصحية دُمّرت أو خرجت عن الخدمة، فيما قتلت قوات جيش الإبادة الإسرائيلي أكثر من 350 من الأطباء والممرضين والفنيين الطبيين أثناء أدائهم واجبهم الإنساني. وأشار إلى أن تقارير مشتركة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف توثق تفشي أمراض الكبد والجهاز التنفسي نتيجة تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى النزوح القسري المتكرر الذي طال 90% من أبناء شعبنا.

واختتم دلياني بالتأكيد أن هذه الوقائع الموثقة تشكل أدلة جنائية دامغة إضافية على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الإبادة الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني، مشددًا على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سيواصل توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها أمام جميع المحافل الدولية والقانونية.