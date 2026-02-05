قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
توك شو

الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري

معبر رفح
معبر رفح
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح بالجانب المصري.

وفي وقت سابق قال الإعلامي أحمد أبو زيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنّ الجانب المصري من المعبر بدأ، على الهواء مباشرة، في استقبال الحالات المصابة والحالات ذات الطبيعة المرضية القادمة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى اصطفاف سيارات الإسعاف داخل المعبر وبدء اتخاذها مواقعها استعدادًا لاستقبال المصابين تباعًا، حيث تم رصد دخول السيارة الرابعة من سيارات الإسعاف بالفعل إلى المعبر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التطورات جاءت بالتزامن مع متابعة وصول دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، والتي جرى نقلها على الهواء مباشرة قبل نحو ساعة.

ولفت، إلى أن المعبر يشهد في الوقت ذاته استعدادات لمغادرة دفعة أخرى من الفلسطينيين العائدين إلى القطاع، في ظل بدء استقبال أعداد من المصابين والحالات المرضية التي كانت تنتظر فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح للانتقال خارج غزة عبر هذا المنفذ، الذي يُعد المتنفس الأهم وشريان الحياة لسكان القطاع.

وأكد موفد القاهرة الإخبارية، أن هذا اليوم يُعد الثالث من بدء التشغيل الفعلي للجانب الفلسطيني من المعبر، مشيرًا إلى أن أبرز ما تم رصده خلال الأيام الماضية هو الحرص الكامل على مسألة التزامن بين استقبال الحالات القادمة من القطاع وإتاحة مغادرة الفلسطينيين العائدين إليه، حيث لا تستغرق إجراءات الخروج سوى دقائق، وقد تصل في أقصى تقدير إلى ما بين نصف ساعة وخمس وأربعين دقيقة، مع التزام واضح بعدم الشروع في أي من الإجرائين إلا بعد التأكد من تحقق هذا التزامن.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية معبر رفح

