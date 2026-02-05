جمال رائف: تجربة التعاون في غزة نموذج قابل للتكرار

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ هناك تجربة ناجحة بالفعل في التعاون المصري التركي فيما يتعلق بقطاع غزة، وهو ما يجعل تكرار هذه التجربة في قضايا إقليمية أخرى أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تعدد بؤر الصراع في المنطقة.

ملفات السودان وليبيا والصومال

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القضايا المطروحة على أجندة القادة لا تقتصر على غزة فقط، بل تمتد إلى ملفات السودان وليبيا والصومال، إلى جانب التصعيد الإقليمي والملف النووي الإيراني، مشددًا على أن القاهرة وأنقرة، بما تمتلكانه من ثقل سياسي ودبلوماسي، قادرتان على الإسهام الفعلي في خفض التوترات ودفع الحلول السياسية قدمًا.

استخدام المسارات السياسية

وتابع، أنّ استخدام المسارات السياسية يُعد الخيار الأنجع لإنهاء أي تصعيد محتمل في المنطقة، مؤكدًا أن التعاون بين دولتين بحجم مصر وتركيا يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في معالجة الأزمات الإقليمية، لا سيما في ظل إدراك مشترك بأهمية الاستقرار الإقليمي وانعكاسه المباشر على أمن وتنمية الدولتين.

