قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال رائف: تجربة التعاون في غزة نموذج قابل للتكرار

جمال رائف
جمال رائف
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ هناك تجربة ناجحة بالفعل في التعاون المصري التركي فيما يتعلق بقطاع غزة، وهو ما يجعل تكرار هذه التجربة في قضايا إقليمية أخرى أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تعدد بؤر الصراع في المنطقة.

ملفات السودان وليبيا والصومال

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القضايا المطروحة على أجندة القادة لا تقتصر على غزة فقط، بل تمتد إلى ملفات السودان وليبيا والصومال، إلى جانب التصعيد الإقليمي والملف النووي الإيراني، مشددًا على أن القاهرة وأنقرة، بما تمتلكانه من ثقل سياسي ودبلوماسي، قادرتان على الإسهام الفعلي في خفض التوترات ودفع الحلول السياسية قدمًا.

 

 استخدام المسارات السياسية

وتابع، أنّ استخدام المسارات السياسية يُعد الخيار الأنجع لإنهاء أي تصعيد محتمل في المنطقة، مؤكدًا أن التعاون بين دولتين بحجم مصر وتركيا يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في معالجة الأزمات الإقليمية، لا سيما في ظل إدراك مشترك بأهمية الاستقرار الإقليمي وانعكاسه المباشر على أمن وتنمية الدولتين.
 

غزة قطاع غزة السودان السودان وليبيا المسارات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

هواتف ايفون 17

الحق اشتري.. أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

سيرجي دوارا

سيرجي دوارا يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلي قبل غلق الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل عن حجب لعبة "روبلوكس": الحمدلله هم وانزاح

مصر وتركيا

نائب بالشيوخ: قمة مصر وتركيا تعكس تحوّل النظام الدولي نحو الإقليمية

المخرج أحمد خالد

المخرج أحمد خالد: أجور الفنانين ليست سرا ويعرفون قيمة أجر بعضهم البعض

بالصور

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية
سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية
سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد