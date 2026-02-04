الرئيس التركي يشيد بدور مصر الإنساني في غزة ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقدير بلاده العميق للجهود التي تبذلها مصر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

وقال الرئيس التركي، إنه يتقدم بالشكر إلى الدولة المصرية على دورها المحوري في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس المسؤولية التاريخية والإنسانية التي تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية.

كما وجه أردوغان الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في مجتمع الأعمال التركي، مشيراً إلى أن هذه الثقة تمثل أساساً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

توسيع آفاق التعاون مع مصر

وأكد الرئيس التركي سعي بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع مصر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف إعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين أنقرة والقاهرة لدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

تعزيز التعاون مع مصر

وفي سياق متصل، أوضح أردوغان أن تركيا تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مجال بناء السفن، لافتاً إلى أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة لدعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الشعبين.