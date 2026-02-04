الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيارة كهربائية؛ وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر، للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عقد بالقاهرة اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة في حديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحباً الرئيس أردوغان، من قصر الاتحادية، حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي في فندق الماسة بمدينة نصر.