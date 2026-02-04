الرئيس التركي يشيد بدور مصر الإنساني في غزة.. ويهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار عن القمة المصرية التركية، والتي شهد ختام فاعلياتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وكانت أبرز تصريحات الرئيس التركي كالتالي:

الرئيس التركي يشيد بدور مصر الإنساني في غزة ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقدير بلاده العميق للجهود التي تبذلها مصر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

الرئيس التركي: نسعى للتعاون مع مصر فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة

أعرب الرئيس التركي أردوغان، عن امتنانه للتعاون الذي أبدته السلطات المصرية في تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية التركية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته إلى مصر

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

الرئيس التركي: اتفاقيات جديدة مع مصر ونسعى لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ومصر وقعتا اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الأسس التعاقدية للعلاقات المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل قاعدة قوية لتطوير التعاون المستقبلي.

الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع مصر في مجال بناء السفن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه نعمل على إعداد مستشفيات المدينة التي تعتبر احد المشروعات الرائدة، مشيرا إلى أنه تبهر تلك المجمعات الصحية الضخمة كل من يراها، مؤكدا أنه قمنا بأنشاء 27 مستشفى في المحافظات التركية، والتي أصبحت شعار القطاع الصحي في تركيا.

تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار

قال الرئيس التركي، إننا نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار، متابعا: تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون واتخاذ الخطوات لحل المشكلات التي يمكن أن تواجههنا.

الرئيس التركي: رؤية 2035 سترسم مستقبل مصر.. ومصر وتركيا دولتان رئيسيتان بالتطورات التي تشهدها المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يسعدني لقاء مجتمع الأعمال، خلال زيارتي للقاهرة، مشيرا إلى أنه أشكر القيادة المصرية على حفاوة الاستقبال.

الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية

شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان عرض فيديو تسجيلي يوثق مسار العلاقات المصرية التركية، وذلك خلال ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومتين وقيادات مجتمع الأعمال في البلدين.