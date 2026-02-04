الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أمن واستقرار الإقليم يمثلان مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة، والعمل بشكل أعمق وجاد لمعالجة الأزمات القائمة والتصدي للتحديات المتفاقمة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

خطة الرئيس الأمريكي

وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أن مصر شددت خلال المشاورات الأخيرة على أهمية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، باعتبارها أحد المسارات المطروحة للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

حقوق الشعب الفلسطيني

وجدد الرئيس التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تظل ثابتة، مشددًا على رفض مصر الكامل لأي تصرفات أحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها تقويض فرص السلام أو فرض واقع جديد يتعارض مع الشرعية الدولية.

وحدة الدولة الصومالية

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أكد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية، ورفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيم الصومال أو المساس بسيادته، انطلاقًا من دعمها لاستقرار دول القرن الإفريقي.

كما شدد على دعم مصر الكامل لوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي تدخلات أو مساعٍ من شأنها تفكيك الدولة السورية أو تهديد سلامة أراضيها.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، أكد الرئيس السيسي رفض مصر التام لكافة محاولات الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنوده، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.