الداخلية تكشف حقيقة هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعيط تضمن هروب عدد من نزلاء مصحة بالجيزة .





وشبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 فبراير الجاري أثناء مرور قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة وبرفقتهم الجهات المعنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لفحص الشقق والفيلات التي يتم استخدامها كمصحات لعلاج الإدمان "دون ترخيص" ، قام المسئولين عن إحدى المصحات غير المرخصة بصرف النزلاء منها قبل وصول القوات.

وأمكن ضبطهم (4 أشخاص "مالك الفيلا ، 3 مشرفين بالمصحة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.