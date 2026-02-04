الأزهري يشكر المساهمين في نجاح مشاركة وزارة الأوقاف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تقدم الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف - بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم وشارك في نجاح مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، من أبناء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والوزارة من قيادات وعلماء وأئمة وواعظات، ومنظمين وإداريين وفنيين، والضيوف الكرام والقراء والمبتهلين، لما بذلوه من جهود مخلصة، وأعمال دؤوبة، وعناية بالغة، قدمت صورة مشرفة للوزارة ودورها العلمي والثقافي والمجتمعي.

والشكر موصول إلى وزارة الثقافة المصرية، وإلى جميع القائمين على شئون التنظيم والتجهيز والاستقبال وغيرها من عوامل النجاح التي أثرت أيام المعرض بحسن التنظيم وكفاءته؛ ويسرت زيارات الملايين إلى المعرض والاستفادة مما يحويه من كنوز الفكر وكبار المفكرين.

إن هذا الجهد الجماعي، وما يكتنفه من روح التعاون والإخلاص التي ظهرت في الاستعداد للمعرض وطوال أيام انعقاده، تعبر عن وعي حقيقي برسالة الوزارة ومجلسها الأعلى للشئون الإسلامية، وحرص صادق على تقديم خطاب ديني مستنير، وإصدارات علمية متقنة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتخدم قضايا الوعي والبناء والعمران.

والعقبى بالنجاح في قابل السنوات من هذا العرس الثقافي المصري الذي ما زال يتفوق على نفسه عامًا بعد آخر، بمعايير أعداد العناوين وأعداد الزائرين والمبيعات والندوات المتخصصة والعطاء الفكري المتجدد.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المرحلة الثانية من التصفيات قبل النهائية من مسابقة دوري النجباء لعام 2025م، وذلك بعد انتهاء لجان التحكيم من أعمال التقييم وفق المعايير العلمية والضوابط المعتمدة.

وأسفرت النتائج عن تصعيد عدد من المديريات إلى المرحلة النهائية، بعد اجتيازها مراحل التقييم المقررة بنجاح، حيث شملت المديريات المتأهلة: المنوفية، الجيزة، القليوبية، الديوان العام، الفيوم، بورسعيد، أسوان، سوهاج.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميز للمشاركين، وما عكسوه من جدية في الإعداد، وتمكن علمي، وحسن أداء، مؤكدة أن النتائج جاءت عقب اجتياز الاختبارات وفق المعايير العلمية المعتمدة.

ومن المقرر انعقاد الجولة الأولى من المرحلة النهائية بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، يوم الأحد الموافق 8 من فبراير 2026م، وذلك على النحو التالي: (المنوفية _ أسوان)، (سوهاج _ الجيزة)، (القليوبية _ بورسعيد)، (الفيوم _ الديوان العام).

وتتقدم وزارة الأوقاف بخالص التهنئة للمديريات التي تم تصعيدها، راجية دوام التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في المراحل المقبلة.