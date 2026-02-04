قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
ديني

شعارنا "المناعة الفكرية ".. متحدث الأوقاف: تخصيص 9719 مسجداً للتهجد و4812 للاعتكاف

د. أسامة رسلان
د. أسامة رسلان
عبد الرحمن محمد

استعرضت وزارة الأوقاف رؤيتها الدعوية والتنظيمية خلال شهر رمضان الكريم، حيث أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة هذا العام ترتكز على ترسيخ مفهوم «المناعة الفكرية» والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أوضح رسلان أن الوزارة تسعى إلى تطوير أدواتها الدعوية من خلال الاستعانة بعقول متميزة من مختلف المجالات، إلى جانب توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن الملتقى الفكري الرمضاني سيشهد هذا العام تطورًا ملحوظًا، إذ لن يقتصر على صورته التقليدية داخل المساجد بمختلف المحافظات، بل سيُقدَّم أيضًا من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة في شكل «بودكاست»، يستضيف مفكرين ومتخصصين من مجالات علمية وفكرية متعددة، في خطوة تستهدف مخاطبة الشباب بلغة عصرية.

وفيما يخص تنظيم الشعائر، شدد رسلان على إتاحة صلاة التراويح في جميع التجمعات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم تخصيص 9719 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد، إلى جانب تحديد 4812 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مع توزيعها جغرافيًا بما يضمن تغطية جميع المحافظات.

وتطرق رسلان إلى «موائد الرحمن»، مؤكدًا أنها تقليد مصري أصيل يعكس قيم التكافل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الوزارة تشرف هذا العام على 269 مائدة رحمن ملحقة بالمساجد الكبرى. كما أعلن عن تنظيم أنشطة موجهة للأطفال تشمل دروسًا دينية وحوارات مفتوحة تُعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، في عدد كبير من المساجد، بهدف غرس القيم الدينية المعتدلة في نفوس النشء.

واختتم المتحدث باسم وزارة الأوقاف تصريحاته بالتأكيد على أن الملتقى الفكري يُعد إحدى العلامات المميزة في الحياة الدينية المصرية منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى حرص الوزارة المستمر على تطويره بما يخدم المجتمع ويعزز مفاهيم الأمن الفكري.


 

وزارة الأوقاف شهر رمضان المناعة الفكرية صلاة التهجد الاعتكاف الملتقى الفكري

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

التعليم العالي

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

