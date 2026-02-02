قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الأوقاف تواصل تنفيذ مبادرة «صحتك أمانة والكشف المبكر أمل»

الأوقاف تواصل تنفيذ مبادرة «صحتك أمانة
الأوقاف تواصل تنفيذ مبادرة «صحتك أمانة
عبد الرحمن محمد

تستمر وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ مبادرة صحية مجانية بعنوان: «صحتك أمانة… والكشف المبكر أمل»، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذة هبة بيومي - مدير عام إدارة المواهب بوزارة الأوقاف، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك بين الوزارتين، وفي إطار الحرص على دعم الصحة العامة، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر.

تهدف المبادرة إلى إجراء الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتشمل أورام عنق الرحم، والبروستاتا، والرئة، والقولون، إلى جانب الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بما يسهم في الاكتشاف المبكر، وتقليل المضاعفات، ورفع فرص العلاج.

وتُقام فعاليات المبادرة بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، خلال الفترة من 1 إلى 5 من فبراير 2026م، بإشراف الدكتورة سها محمد - المنسق العام للمبادرات الصحية بمنطقة الشروق الطبية، وبمشاركة فريق طبي متخصص، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطن، والحفاظ على سلامته الصحية.

من ناحية أخرى قرر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صرف مكافأة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيهٍ، للأستاذ أشرف محمد حسني- مسئول تأمين وحراسة جراج السلام بمديرية أوقاف القاهرة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وتفانيه الملحوظ في أداء عمله، وحفاظه على ممتلكات الوزارة بما يعكس حسًّا عاليًا بالمسئولية والانضباط الوظيفي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم النماذج الإيجابية وتحفيز العاملين المتميزين، وترسيخ ثقافة الإخلاص في العمل، بما يسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي، ويجعل من هذه النماذج قدوة حسنة لزملائهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار يعكس نهج الوزارة الدائم في تكريم المجتهدين وتشجيع الأداء المتميز في مختلف قطاعاتها.

وزارة الأوقاف صحتك أمانة وزارة الصحة والسكان وزير الأوقاف

