الأوقاف تواصل تنفيذ مبادرة «صحتك أمانة والكشف المبكر أمل»

تستمر وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ مبادرة صحية مجانية بعنوان: «صحتك أمانة… والكشف المبكر أمل»، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذة هبة بيومي - مدير عام إدارة المواهب بوزارة الأوقاف، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك بين الوزارتين، وفي إطار الحرص على دعم الصحة العامة، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر.

تهدف المبادرة إلى إجراء الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتشمل أورام عنق الرحم، والبروستاتا، والرئة، والقولون، إلى جانب الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بما يسهم في الاكتشاف المبكر، وتقليل المضاعفات، ورفع فرص العلاج.

وتُقام فعاليات المبادرة بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، خلال الفترة من 1 إلى 5 من فبراير 2026م، بإشراف الدكتورة سها محمد - المنسق العام للمبادرات الصحية بمنطقة الشروق الطبية، وبمشاركة فريق طبي متخصص، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطن، والحفاظ على سلامته الصحية.

من ناحية أخرى قرر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صرف مكافأة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيهٍ، للأستاذ أشرف محمد حسني- مسئول تأمين وحراسة جراج السلام بمديرية أوقاف القاهرة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وتفانيه الملحوظ في أداء عمله، وحفاظه على ممتلكات الوزارة بما يعكس حسًّا عاليًا بالمسئولية والانضباط الوظيفي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم النماذج الإيجابية وتحفيز العاملين المتميزين، وترسيخ ثقافة الإخلاص في العمل، بما يسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي، ويجعل من هذه النماذج قدوة حسنة لزملائهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار يعكس نهج الوزارة الدائم في تكريم المجتهدين وتشجيع الأداء المتميز في مختلف قطاعاتها.