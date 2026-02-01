الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة، وأعضاء المقارئ المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك (١٤٤٧هـ).

إعلان مهم من الأوقاف بشأن صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان 2026

ووجهت وزارة الأوقاف، المديريات الإقليمية بضرورة توزيع الأئمة، وأعضاء المقارئ المعتمدين على المساجد الكبرى وفق الخطة المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، وموافاة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بتقارير دورية عن أداء صلاة التهجد وسير العمل خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الأوقاف على حسن تنظيم الشعائر الدينية، وإتقان تلاوة كتاب الله تعالى، والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والقرآني في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك.

وللاطلاع على الأسماء، يُرجى التفضل بالدخول على الرابط : اضغط هنا

وزير الأوقاف ينعى الإذاعية فاطمة طاهر

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نعى ببالغ الحزن والأسى، الإذاعية فاطمة طاهر، أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم، ومدير عام برامج الأسرة والمجتمع بالإذاعة، التي انتقلت إلى جوار ربها.

وأكد وزير الأوقاف، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الراحلة تركت وراءها مسيرة مهنية متميزة أسهمت خلالها في خدمة الإعلام الهادف والرسالة القرآنية، وكان لها حضور بارز في برامج الأسرة والمجتمع وما قدمته من عطاء صادق للأجيال.

وتقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، وإلى أسرة إذاعة القرآن الكريم وزملائها ومحبيها، سائلًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.