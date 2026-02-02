نادي نورشيلاند كان كوبري.. خالد طلعت: إبراهيم عادل ينضم للأهلي في هذا الموعد

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، الجدل؛ بشأن انتقال اللاعب إبراهيم عادل، إلى نادي نورشيلاند الدنماركي.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عاجل وانفراد وحصري قبل أي حد، إبراهيم عادل نجم بيراميدز ينضم للأهلي، إبراهيم راح 6 شهور (كوبري) عبر نادي نورشيلاند الدنماركي، المملوك لعائلة منصور التي ينتمي لها ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيعود للأهلي بعد 6 شهور".

وكشفت تقارير صحفية، عن إنهاء نادي نورشيلاند الدنماركي، اتفاقه مع نظيره الجزيرة الإماراتي؛ لضم النجم الدولي المصري إبراهيم عادل، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع نية الشراء النهائي.