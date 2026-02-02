مهيب عبد الهادي يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وموعد عودته

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن سبب غياب لاعب نادي الزمالك عبد الله السعيد.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "قولا واحدًا عبدالله السعيد غيابه الفترة اللي فاتت كان للإصابة وكان عنده مزق في الخلفية من الدرجة الثانية".

وتابع: “عبدالله رغم تواجده في القائمة بالأمس لكنه مكنش جاهز فنيا لذلك لم يتم الدفع به، عبدالله هيرجع ويشارك بداية من مباراة كهرباء الإسماعيلية”.

ويحل نادي الزمالك ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة دور نايل الدوري المصري الممتاز علي استاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد25 نقطة من جدول ترتيب الدوري بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب في المركز قبل الأخير يصارع من أجل البقاء برصيد 11 نقطة بفارق 14 نقطة بين الفريقين.

وينهي الفريقين مرانهم الختامي مساء غد الثلاثاء إستعدادا لخوض اللقاء المرتقب ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي 28 نقطة ويواصل الزحف نحو الصدارة.