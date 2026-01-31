عبد الله السعيد يوجه رسالة لعمر جابر.. ماذا قال؟

وجه عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، رسالة لزميله بالفريق عمر جابر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وهنأ السعيد، عمر جابر بعيد ميلاده، وكتب على صورة تجمعهما: “عيد ميلاد سعيد”.

عبد الله السعيد وعمر جابر

ويُعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره الزمالك.

يأتي هذا الاجتماع قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غداً، الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

توقيت المباراة والمكان

تنطلق مباراة المصري والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد السويس الجديد، أحد الملاعب الحديثة التي تستضيف مباريات البطولات الأفريقية بمستوى تنظيم جيد.

وتعتبر المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يزيد من أهميتها نظراً لأن الفريقين يتنافسان على حصد النقاط والتقدم نحو التأهل إلى الدور القادم.