رياضة

إعلامي : عيد ميلاد سعيد لكابتن الزمالك عمر جابر

باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي مينا ماهر نجم الزمالك اللاعب عمر جابر بمناسبة عيد ميلاده.

عيد ميلاد عمر جابر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عيد ميلاد سعيد لكابتن الزمالك عمر جابر ".

وجه محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، تهنئة لعمر جابر زميله بالفريق بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك الونش صورة تجمعه بعمر جابر من التمرين، وعلق: “عيد ميلاد سعيد كابيتانو”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك المباراة المقبلة بثقة كبيرة وروح معنوية مرتفعة، بعد فوزه على فريق بتروجيت بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد القاهرة. ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات لتعزيز موقفه في المجموعة والاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل إلى ربع النهائي.

