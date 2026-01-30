الاتحاد النيجيري: آمال النسور الخضر في التأهل لكأس العالم ما زالت قائمة

أكد الدكتور محمد سانوسي، الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن فرص منتخب نيجيريا في التأهل إلى بطولة كأس العالم لا تزال قائمة، نافيًا ما تردد حول حسم الملف بشكل نهائي.

وأوضح سانوسي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لم يصدر حتى الآن قراره بشأن الشكوى التي تقدم بها الاتحاد النيجيري ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة داخل أروقة الفيفا.

وأضاف الأمين العام للاتحاد النيجيري أن القرار النهائي من المنتظر صدوره خلال شهر فبراير المقبل، وهو ما يُبقي آمال «النسور الخضر» قائمة في مواصلة مشوار التصفيات والمنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.