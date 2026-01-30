دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الجمعة على استاد أماني بجزيرة زانزبار في تنزانيا، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

قاد ييس توروب، المدير الفني، فقرات المران التي بدأت بجانب مطول من التدريبات البدنية المتنوعة.

كما أدى اللاعبون جوانب متنوعة من تدريبات الكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة.