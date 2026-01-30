جراديشار يودع الأهلي برسالة مؤثرة قبل رحيله عن الفريق

وجّه السلوفيني جراديشار لاعب الأهلي رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك قبل رحيله إلى نادي أوفيشت المجري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب جراديشار عبر حساباته الرسمية:

«إلى جماهير الأهلي العظيمة، شكرًا لكم على كونكم طاقتي وحافزي في كل مرة أخطو فيها على أرض الملعب. أغادر على سبيل الإعارة، لكن قلبي يبقى معكم ومع اللحظات التي لا تُنسى التي شاركناها. دعمكم وإيمانكم سيبقيان معي دائمًا.

هذه ليست وداعًا، إنها مجرد استراحة، آمل أن تتقاطع طرقنا مرة أخرى قريبًا. سيبقى الأهلي وجماهيره دائمًا جزءًا مني.. شكرًا لكم».

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي موافقته على إعارة جراديشار إلى نادي أوفيشت المجري لمدة 6 أشهر، مع وجود نية للبيع النهائي، مؤكدًا أن اللاعب أنهى كافة إجراءات انتقاله وغادر القاهرة بالفعل متجهًا إلى المجر للانضمام إلى فريقه الجديد.

ويأتي رحيل جراديشار بعد فترة قصيرة قضاها داخل القلعة الحمراء، استطاع خلالها ترك انطباع إيجابي لدى جماهير الأهلي، التي تفاعلت بقوة مع رسالته الأخيرة، متمنية له التوفيق في تجربته المقبلة.