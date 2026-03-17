شرف كبير لي.. حسام عبدالمنعم يعلق على قرار تعيينه في نادي الزمالك

أعرب حسام عبدالمنعم، لاعب نادي الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بقرار تعيينه داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن خدمة النادي تمثل شرفًا كبيرًا له في أي منصب.

وقال عبدالمنعم، خلال تصريحات عبر راديو صوت الزمالك، إن نادي الزمالك له فضل كبير عليه وعلى العديد من اللاعبين، مشيرًا إلى أن النادي هو من صنع أسماءهم وقدمهم للجماهير، خاصة بعد البطولات التي حققها الفريق خلال فترة وجودهم.

وأضاف أن الزمالك كيان كبير يكرم أبناءه دائمًا، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب، وهشام نصر، وحازم إمام، على الثقة والدعم، مؤكدًا استعداده لخدمة النادي في أي وقت.

كما وجه الشكر للإعلامي أحمد الخطيب وراديو 9090 على دعمهم، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تمثل العشق الحقيقي للنادي، وهي الداعم الأول والأخير للفريق، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي قدمته خلال الموسم الحالي.

واختتم عبدالمنعم تصريحاته بدعوة جماهير الزمالك للاستمرار في مساندة الفريق كما اعتادت دائمًا، مؤكدًا أن الجمهور يمثل القوة الحقيقية للنادي