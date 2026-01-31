قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى
ليفربول يصدر فرمانًا بمنع رحيل لاعبه قبل نهاية ميركاتو الشتاء
سماع الشهود في محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان.. غدًا
قوات الاحتلال تقتحم عدد من البلدان الفلسطينية وتجريف مساحات واسعة
تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس
تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل لم تُذكر سابقًا حول غياب لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، عن رحلة الفريق الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل القلعة الحمراء.

 الأزمة بدأت مع حالة طارئة تعرضت لها ابنته الصغيرة، ما دفع اللاعب إلى التهور وتحمل ضغط نفسي شديد أدى لمواجهة صحية حرجة.
 الطوارئ واستجابة عاجلة

في مساء الخميس، تلقى إمام عاشور مكالمة مفاجئة من زوجته تفيد بأن ابنته سخنت بشكل مفاجئ، ما دفعه للانطلاق مباشرة إلى منزلهم ومن ثم إلى مستشفى الشفا في التجمع الخامس، وهو يحمل ابنته التي لم تتجاوز الأربع سنوات، في حالة اضطراب شديد أثرت على معدته وأدت إلى توتر جسدي ونفسي واضح.

 تشخيص مفاجئ وحالة صحية حرجة

بعد الفحوصات الطبية، تبين أن الطفلة أصيبت بمتحور جديد تسبب في ارتفاع درجة حرارتها، فيما أثرت العصبية الشديدة على إمام عاشور، ليخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف طبي، خاصة بعد أن تبين أنه تعرض لفيروس سابق كان سببًا في ابتعاده عن ممارسة حياته الطبيعية، وليس فقط عن التدريبات الرياضية.

 حوار مسجل يكشف كواليس الأزمة
 

في الساعات الأولى من الصباح، أجرى إمام عاشور اتصالًا مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وتم تسجيل الحوار عن طريق الهاتف بدون قصد. خلال الاتصال، شرح اللاعب ظروفه الصحية الصعبة، لكنه أظهر اعتراضه على تعليمات الكشف المباشر في المطار، وأغلق هاتفه وهو في حالة غضب، في تصرف وصفه مسؤولون بالأهلي بأنه الخطأ الأول الفادح الذي ارتكبه.

 تدخل طبي ومسؤول أهلاوي لتدارك الموقف

بقي اللاعب تحت تأثير العقاقير المهدئة، وهدأ بعد تدخل طبيبه الخاص الذي كان يتابع حالة الكابتن الراحل إيهاب جلال، قبل أن يصطحبه لإجراء فحوصات إضافية، ويقوم بالاتصال بمسؤول كبير في الأهلي ليخطره بكل تفاصيل الواقعة.

ورد المسؤول الأهلاوي مؤكّدًا أن إمام عاشور ارتكب خطأ فادحًا، لكنه شدد على تنفيذ العقوبة المالية والإدارية المقررة، مع رفض بعض المقترحات بعرض اللاعب للبيع، وانتظار التحقيق الرسمي عند عودة البعثة لاستكمال الإجراءات الإدارية.

الأزمة أكدت أن تصرفات اللاعب كانت نتيجة ظرف عائلي طارئ وضغط نفسي شديد، فيما برز دور الجهاز الطبي ومسؤول الأهلي في تخفيف التوتر ومنع تفاقم الأزمة، مع الحفاظ على الإجراءات التأديبية المقررة داخل النادي


 

إمام عاشور الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين

بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

السمكة الغامضة

حفلة موسيقية في أعماق البحر.. علماء يفكون لغز السمكة الغامضة| إيه الحكاية

محمد صلاح

مصير محمد صلاح يربك حسابات ليفربول.. سلوت قد يكون كلمة السر في رحيل الفرعون المصري

بالصور

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت

فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد