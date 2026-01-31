تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل لم تُذكر سابقًا حول غياب لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، عن رحلة الفريق الأخيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل القلعة الحمراء.

الأزمة بدأت مع حالة طارئة تعرضت لها ابنته الصغيرة، ما دفع اللاعب إلى التهور وتحمل ضغط نفسي شديد أدى لمواجهة صحية حرجة.

الطوارئ واستجابة عاجلة

في مساء الخميس، تلقى إمام عاشور مكالمة مفاجئة من زوجته تفيد بأن ابنته سخنت بشكل مفاجئ، ما دفعه للانطلاق مباشرة إلى منزلهم ومن ثم إلى مستشفى الشفا في التجمع الخامس، وهو يحمل ابنته التي لم تتجاوز الأربع سنوات، في حالة اضطراب شديد أثرت على معدته وأدت إلى توتر جسدي ونفسي واضح.

تشخيص مفاجئ وحالة صحية حرجة

بعد الفحوصات الطبية، تبين أن الطفلة أصيبت بمتحور جديد تسبب في ارتفاع درجة حرارتها، فيما أثرت العصبية الشديدة على إمام عاشور، ليخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف طبي، خاصة بعد أن تبين أنه تعرض لفيروس سابق كان سببًا في ابتعاده عن ممارسة حياته الطبيعية، وليس فقط عن التدريبات الرياضية.

حوار مسجل يكشف كواليس الأزمة



في الساعات الأولى من الصباح، أجرى إمام عاشور اتصالًا مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وتم تسجيل الحوار عن طريق الهاتف بدون قصد. خلال الاتصال، شرح اللاعب ظروفه الصحية الصعبة، لكنه أظهر اعتراضه على تعليمات الكشف المباشر في المطار، وأغلق هاتفه وهو في حالة غضب، في تصرف وصفه مسؤولون بالأهلي بأنه الخطأ الأول الفادح الذي ارتكبه.

تدخل طبي ومسؤول أهلاوي لتدارك الموقف

بقي اللاعب تحت تأثير العقاقير المهدئة، وهدأ بعد تدخل طبيبه الخاص الذي كان يتابع حالة الكابتن الراحل إيهاب جلال، قبل أن يصطحبه لإجراء فحوصات إضافية، ويقوم بالاتصال بمسؤول كبير في الأهلي ليخطره بكل تفاصيل الواقعة.

ورد المسؤول الأهلاوي مؤكّدًا أن إمام عاشور ارتكب خطأ فادحًا، لكنه شدد على تنفيذ العقوبة المالية والإدارية المقررة، مع رفض بعض المقترحات بعرض اللاعب للبيع، وانتظار التحقيق الرسمي عند عودة البعثة لاستكمال الإجراءات الإدارية.

الأزمة أكدت أن تصرفات اللاعب كانت نتيجة ظرف عائلي طارئ وضغط نفسي شديد، فيما برز دور الجهاز الطبي ومسؤول الأهلي في تخفيف التوتر ومنع تفاقم الأزمة، مع الحفاظ على الإجراءات التأديبية المقررة داخل النادي



