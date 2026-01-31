إبراهيم عبد الجواد: واقعة إمام عاشور خرق خطير للانضباط في تاريخ الأهلي

أثار الإعلامي إبراهيم عبدالجواد جدلًا واسعًا بعد تصريحاته عبر برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، والتي تناول فيها أزمة تخلف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، لخوض إحدى مباريات دوري أبطال أفريقيا، واصفًا الواقعة بأنها «زلزال حقيقي» داخل القلعة الحمراء.

وأكد عبدالجواد أن النادي الأهلي، على مدار تاريخه الطويل الممتد لعشرات السنين، لم يشهد واقعة مشابهة من أي لاعب، مهما كان اسمه أو نجوميته، مشددًا على أن التخلف عن السفر مع بعثة رسمية في بطولة قارية يُعد خرقًا جسيمًا لقواعد الاحتراف والانضباط. وأوضح أن الأهلي تعامل سابقًا مع لاعبين أصحاب أزمات وسلوكيات غير منضبطة، لكن لم يصل الأمر أبدًا إلى الغياب عن بعثة رسمية دون إخطار.

وأضاف أن توابع الأزمة امتدت إلى عدة مستويات داخل وخارج النادي، مشيرًا إلى أن أول هذه التوابع تمثل في تواصل شخص مقرب من وكيل اللاعب آدم وطني، لنفي أي علاقة له بالتصرف الذي بدر من إمام عاشور. وأكد الوكيل، وفقًا لما نقله عبدالجواد، أنه كان خارج مصر وقت الواقعة، ولا علم له بما حدث، بل أبدى استياءه من تصرف اللاعب لما يسببه من ضرر بالغ على صورته التسويقية مستقبلًا.

وشدد عبدالجواد على أن مثل هذه التصرفات تُرسل رسائل سلبية للأندية التي قد تفكر في التعاقد مع اللاعب مستقبلًا، مؤكدًا أن الاحتراف لا يقتصر على الأداء داخل الملعب فقط، بل يشمل الالتزام والانضباط واحترام الكيان الذي ينتمي إليه اللاعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهلي كيان لا يتوقف على لاعب مهما كانت قيمته، وأن الالتزام هو الأساس الوحيد للاستمرار داخل المنظومة الحمراء.