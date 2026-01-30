كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على أزمة اللاعب إمام عاشور مع الأهلي.

أزمة إمام عاشور

وقال عبد الجواد عبر تصريحات إذاعية :"هناك استياء من جانب لاعبي الأهلي تجاه إمام عاشور، خاصةً في ظل وجود عدد من المباريات المهمة، والفريق بحاجة إلى كل لاعب في هذه الفترة".

وتابع: "أنا مش من أنصار الدخول في النوايا ولكن حق الله كلام إمام عاشور مش داخل دماغي ولا يقترب من المنطق تمامًا" .



وأضاف: "أنا مبحبش لاعب يطلع يعمل "مصيبة" وبعدها يطلع يقول كلمتين حلويين للجماهير.. أعتقد دا مبقاش يجيب مع الجماهير دلوقتي".

وأكمل:" لا الأهلي ولا المنتخب هيقف على إمام عاشور.. اللاعب هو اللي هيتأثر بالإيجاب أو السلب".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تطورا جديدا في أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي وتخلفه عن رحلة تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج افريكانز عصر غد السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر ذاته إن النادي الأهلي بصدد إلغاء عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها علي إمام عاشور من جانب إدارة النادي الأهلي.

تابع: إمام عاشور اتفق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي علي تقديمه كافة التقارير الطبية عقب عودة الفريق الأول من مباراة يانج افريكانز.

واصل: النادي الأهلي تتجه النية عقب الإطلاع على كافة التقارير الطبية الخاصة بحالة إمام عاشور المرضية سوف يرفع عقوبة الايقاف عن اللاعب والإكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه علي أن يخضع للتدريبات منفردا.