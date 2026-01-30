رجال طائرة الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، ضمن الدورة المجمعة النهائية لتحديد بطل دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة على صالة الشباب والرياضة، وقدم الفريق أداء قويًّا في المباراة ونجح في الفوز.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وتراجع أداء الفريق في الشوط الثاني ليخسر بنتيجة 25-21.

وخسر الفريق الشوط الثالث بنتيجة 25-23، وعاد الأهلي سريعًا في اللقاء وحسم الشوط الرابع بنتيجة 25-23، بعد أداء قوي على مستوى حوائط الصد والإرسالات القوية.

وحسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الخامس بنتيجة 15-13. وتوج «رجال طائرة الأهلي» بدوري المرتبط بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-2.