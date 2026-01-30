البنك الأهلي ينتزع الفوز القاتل على المقاولون

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عن طريق اللاعب إسحاقو يعقوبو، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة بعد مواجهة اتسمت بالندية والحذر الدفاعي من الجانبين.

وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، جمعها من 14 مباراة، فيما واصل المقاولون العرب نتائجه السلبية ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بعد خوضه 16 مباراة.

تشكيل البنك الأهلي

دخل البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، مصطفى دويدار، إسحاقو يعقوبو

محمود الجزار، داو سيريل، مصطفى دويدار، إسحاقو يعقوبو خط الوسط: سعيدو سيمبوري، أحمد رضا، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي

سعيدو سيمبوري، أحمد رضا، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان

البدلاء: أحمد صبحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، ياو أنور، أحمد النادري، أمير مدحت، سيد نيمار، أحمد أوفا، سيف عادل.

تشكيل المقاولون العرب

بينما بدأ المقاولون العرب اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

محمود أبو السعود خط الدفاع: محمد حامد، حسن حسين شاكوش، أحمد فؤاد، إسلام عبد الله، جوزيف أوشايا

محمد حامد، حسن حسين شاكوش، أحمد فؤاد، إسلام عبد الله، جوزيف أوشايا خط الوسط: عمر الوحش، مصطفى جمال، أحمد فؤاد

عمر الوحش، مصطفى جمال، أحمد فؤاد خط الهجوم: شكري نجيب، جواكيم أوجيرا، أحمد نادر حواش

ويمنح هذا الانتصار دفعة قوية للبنك الأهلي في سباق التقدم بجدول الترتيب، بينما تتواصل معاناة المقاولون العرب في مناطق الخطر مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.