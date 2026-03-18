أخبار أسوان: تدشين مبادرة «سكة خير».. واستعدادات لعيد الفطر.. وإزالة للتعديات ورصف للطرق وتوفير لأسطوانات البوتاجاز

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان من أبرزها :

محافظ أسوان يدشن مبادرة سكة خير لتوفير ألف وجبة إفطار للأسر الأولى بالرعاية

دشن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبادرة “ سكة خير”، والتى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة بهدف توزيع ألف وجبة إفطار للأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية داخل قرى أبو الريش بحرى وخور أبو سبيرة والمقلة والشيخ على ، وذلك فى إطار دعم منظومة التكافل الإجتماعى وإدخال البهجة على الأسر البسيطة داخل القرى والمناطق النائية خلال شهر رمضان المعظم ، ولاسيما القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

محافظ أسوان يشدد على الجاهزية الكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك



اطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس على جاهزية المراكز والمدن بمختلف أنحاء المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، والتأكيد على ضرورة الاستعداد الكامل لتهيئة الأجواء الإحتفالية أمام المواطنين والزائرين لزهرة الجنوب للاستمتاع بأيام العيد .

تشديدات حاسمة من محافظ أسوان لمواجهة التعديات على أراضى الدولة



شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة المواجهة الحازمة لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة ، وعدم السماح بتنفيذ أعمال البناء المخالف إستغلالاً لفترة إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تحرير المحاضر الرادعة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين من خلال تحويلهم إلى النيابة العسكرية وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون ممتلكات الشعب فى أراضيه .

جهود متنوعة

محافظ أسوان: توفير اسطوانات البوتاجاز فى مختلف المناطق بالأسعار المقررة.. صور



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تعليماته بتكثيف الجهود من المسئولين بمديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطن الأسوانى فى مختلف مراكز ومدن المحافظة بالأسعار المقررة دون أى مغالاة أو تجاوزات للبيع بأزيد من التسعيرة المحددة ، مع تحرير محاضر رادعة للمخالفين والغير ملتزمين بذلك.

استعداداً للصيف .. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول فنية لإنتظام التيار الكهربائي



عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع مسئولى مديرية الرى وشركة الكهرباء بمختلف قطاعاتها وذلك لإستعراض الحلول الفنية الخاصة بإنتظام التيار الكهربائى داخل محطات الرى بالمحافظة من أجل تحقيق الإستقرار الدائم لمنظومة الرى ، وبما يحافظ على وصول المياه للمزارعين بالكميات المطلوبة لتلبية إحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل .

محافظ أسوان: وزير النقل يوافق على صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل



فى بشرى سارة لدعم قطاع السياحة ، والمواطنين المترددين على طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على تخصيص مبلغ 47 مليون و870 ألف جنيه لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل السياحى ، وذلك فى المسافة من الكيلو 215 حتى الكيلو 220 بطول 5 كم .

محافظ أسوان يوجه برفع الإشغالات وتكثيف مستوى النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية



واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية، والأسواق، والشوارع والميادين المختلفة.

محافظ أسوان يشيد بجهود إعادة تشغيل محطة طلمبات قسطل بعد إصلاح العطل الكهربائي

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع العطل المفاجئ بمحطة طلمبات قسطل التابعة لإدارة الرى بمركز نصر النوبة ، وهو ما ساهم فى إصلاح العطل ، وإعادة تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة .